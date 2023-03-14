Eskişehir'de İranlı Reza, evinde bıçaklanarak öldürüldü: 6 Afgan gözaltına alındı 52 yaşındaki İran uyruklu Reza Feyza, oturduğu evde, kentte kağıt toplayan Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelilerin, para meselesi yüzünden Reza Feyza’yı öldürdüğü tespit edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında kalan İran uyruklu Reza Feyza, pazar günü evinde ölü bulundu.

Yapılan incelemede, Feyza’nın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kentte kağıt toplayan ve Reza Feyza ile para meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlenen Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K., Zemar Z., Rohullah K. ve Mohammad Bais G. olduğunu tespit etti.

6 Afgan gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheli ile onlara kaçmasında ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen aynı ülke vatandaşı Shah Ahmed N. ile Sultan Sangari M.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.