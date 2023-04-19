Eskişehir'de işçi taşıyan otobüs devrildi Kontrolden çıkıp, tarla uçarak yan yatan servis otobüsündeki 3 işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 31 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otobüsün şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

DHA

Eskişehir’de kamyon fabrikasına işçi taşıyan Zafer Bozdemir'in kullandığı 26 S 74 33 plakalı otobüs, İnönü-Bozüyük kara yolu 7'nci kilometresinde kontrolden çıktı.

Otobüs, yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yattı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.

3 işçi hayatını kaybetti

Kazada fabrika işçilerinden Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti, sürücü ile 30 işçi yaralandı.

Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü Zafer Bozdemir, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

4'ünün durumu kritik

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise savcılık incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki tarlaya uçup, yan yatan otobüs de vinçle olay yerinden kaldırıldı.

İnönü ilçesindeki bir kamyon fabrikasının işçileri olan diğer yaralıların ise kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.

İşçilerden Mustafa Yılmaz, Ersin Gölpınar, Orkun Kervan ile Hüseyin Muhammet Yıldız'ın yoğun bakım ünitesine alındığı, hayati tehlikeleri bulunduğu belirtildi.

Fabrikada üretime ara verildi

Öte yandan kaza nedeniyle fabrikada, üretime bugünlük ara verildi.

İşçiler, mesai arkadaşlarına destek vermek için hastaneye koştu.

Kazaya ilişkin konuşan Türk Metal Sen Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Orhan Demir, “Vallahi çok üzgünüz. Sabah arkadaşlarımız işe giderken, kaza meydana geldi. Sabah haber aldık, hemen olay yerine gittik. 3 canımızı orada bıraktık. Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir şey yok. Keşke olmasaydı; arkadaşlarımızı geri getiremeyeceğiz. Ama yaralı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların durumları iyi. İnşallah onların hayata dönmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.” dedi.

"Hız ile ilgili bir problem yok"

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

Hız ile ilgili bir probleminin olmadığını duyduk. Servis şoförünün durumu ile ilgili de zannedersem gözaltına alındı. Soruşturması yapılıyor. Bir sıkıntı, bir kusur varsa; bunun takipçisi olacağız. Sabah fabrika direktörümüz, fabrikadaki üretimi durdurdu. Tatil etti. Bütün arkadaşlarımız evlerine gönderdi. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimizin canı yandı. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla da üretimi de durdurmuş olduk. Arkadaşlarımız hastanelerde yaralılara destek veriyor.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.