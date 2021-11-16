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    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü

    Odunpazarı ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobilini bekçilerin üzerine sürüp kaçtı. Bekçiler, kazadan kıl payı kurtuldu.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 15:49
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    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak'ta, 10 Kasım akşamı devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu.

    İhtara uymayan sürücü, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

    MİNİBÜS İLE KALDIRIMA ÇARPTI

    Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüs ile kaldırıma çarptı.

    Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bu sırada bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü VİDEO

    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü #1

    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü #2

    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü #3

    Eskişehir’de, kaçmaya çalışırken aracını bekçilerin üzerine sürdü #4

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