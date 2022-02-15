Eskişehir'de kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir kadına taciz olayı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 Şubat'ta Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde gece saat 03.20 sıralarında 26 yaşındaki Ş.T. isimli kadın, evine giderken tanımadığı orta yaşlarda birisinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Telaşlanarak hızla uzaklaşmaya çalışan genç kadın, arkadaşlarını aramaya başladı.

Kendisiyle konuşmaya çalışan adama sevgilisinin yanına gittiğini söylemesine rağmen uzaklaştıramayan Ş.T., arkadaşının evinin önüne gitti.

KOLUNDAN TUTUP SOKAĞA SÜRÜKLEDİ

O sırada iyice sınırını aşan adam, Ş.T.’yi kolundan tutarak sokağa doğru sürükledi. Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs, taciz ettiği Ş.T.’yi garaj boşluğuna ittirerek kaçtı.





40 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan kadın ve arkadaşları, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzlerce araç izlendi.

Eskişehir'de evine giden kadına taciz kamerada VİDEO







ALKOLLÜ SAPIK YAKALANDI

Ekiplerin kimliğini tespit ettiği 39 yaşındaki T.Ö., yapılan operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette polislerin eşliğinde Ş.T., kendisini taciz eden T.Ö.’yü teşhis etti. Şüpheli T.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



