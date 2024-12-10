Eskişehir'de kafa kafaya feci kazada 4 kişi can verdi

İHA

Eskişehir'de Afyonkarahisar kara yolu Seyitgazi İlçesi Karaören Mahallesi yakınlarında Ö.Ç. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen N.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemede her iki araç sürücüsünün ve Ö.Ç.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan U.Ç.'nin ve R.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi işlemleri içine Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.