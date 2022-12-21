Eskişehir’de kamera şakası gibi hırsızlık

Bir fotoğraf stüdyosunun önündeki paspas çalındı. Stüdyonun sahibi, trajikomik olay karşısında şoka girdi. Gördüklerine inanamayan işletmeci “Tamamen kamera şakası gibi” diyerek tepki gösterdi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi’ndeki fotoğraf stüdyosunun önünde bulunan paspas, bir anda ortadan kayboldu.

Bunun üzerine işletmeci Emre Pullukçu, güvenlik kameralarını inceledi.

Paspas çalındı

Kayıtta kapı önündeki paspasın gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığını gören Pullukçu, trajikomik olay karşısında şaşkına döndü.

İHA’ya konuşan Pullukçu, “Bir paspasa kadar düşmüş insanlar.” diyerek, tepkisini dile getirdi.

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“Kamera şakası gibi”

Emre Pullukçu, “Dün sabah dükkâna girdim. Çalışan arkadaş kapının önündeki paspasın olmadığını söyledi. Bir paspasa ne olabileceğini düşündüm. Kamera kayıtlarını inceleyince acı gerçekle karşılaştık. Bir şahıs dükkanın etrafında dönüyor, kolaçan ediyor. Sonra paspası alıyor, devam edip kaçıyor. Dükkâna girmeye de niyetlenmiş ama kamera ve alarm sistemini görmesi caydırıcı olmuş. Paspası gözüne kestirmiş. Olay tamamen kamera şakası gibi. Değerini ölçsen nedir ki? Taş çatlasın 50 liradır.” dedi.