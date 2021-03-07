Eskişehir'de kamyon üç araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de kamyon üç araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza yapan aracı görünce duran otomobil ile bir tıra çarpan kamyon sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Metin Duran'ın kullandığı 26 AAT 239 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu.

Kaza yapan aracı fark eden otomobil sürücüsü Ali Rıza Er ile tır sürücüsü Amet Kaya da yardım amacıyla yolun sağında durdu.

Bu sırada ise Mehmet Tekir idaresindeki 11 DS 570 plakalı kamyon, 3 araca çarptı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada yaralanan otomobillerdeki Yusuf Eri ve Selfet Duran ile kamyon sürücüsü Tekir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.