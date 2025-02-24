Eskişehir'de kaptırdığını ehliyetini alan alkollü sürücü kazada ağır yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde H.B. (40) idaresindeki kamyonete G.Ş. (23) yönetimindeki otomobil yandan çarptı.
Çarpışma sonrasında kamyonet savrularak bina duvarına çarptı.
Kamyonetin kasasına çarpan otomobilin ise ön kısmı tamamen dağılırken hurdaya dönen araçta sürücü G.Ş. sıkıştı.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
G.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü.
EHLİYETİNİ ALKOLDEN KAPTIRMIŞ
Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü araç kullandığı için ehliyetini daha önce el konulduğu öğrenildi.
Ehliyetini yeniden alan ve kazada ağır yaralanan G.Ş.'nin tedavisi devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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