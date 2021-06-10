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- Eskişehir’de kavga ihbarına giden polisler, av tüfeği ve kelebek bıçak buldu
Eskişehir’de kavga ihbarına giden polisler, av tüfeği ve kelebek bıçak buldu
Kavga ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, tarafların dağıldığını gördü. Olay yerinde yapılan aramalar av tüfeği ve kelebek olarak bilinen bir bıçak ele geçirildi.
- İHA
- 10.06.2021 - 17:19
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:24
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, B.Y. isimli şahsın tanımadığı şahıslarla tartışma yaşadığını, tartışmanın ardından şahısların olay yerinden ayrıldığını belirledi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayın ardından şahıs, şikayetçi olmadığını belirtti.
Ekipler olay yerinde yapılan arama çalışmalarında boş bir av tüfeği, kelebek olarak bilinen bir bıçak ele geçirdi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Şahıs hakkında ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan adli işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.