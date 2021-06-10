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Eskişehir’de kavga ihbarına giden polisler, av tüfeği ve kelebek bıçak buldu

Eskişehir’de kavga ihbarına giden polisler, av tüfeği ve kelebek bıçak buldu

Kavga ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, tarafların dağıldığını gördü. Olay yerinde yapılan aramalar av tüfeği ve kelebek olarak bilinen bir bıçak ele geçirildi.