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- Eskişehir'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 300 hektarı yaktı
Eskişehir'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 300 hektarı yaktı
Tarlada yapılan prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturunca 300 hektarlık alan ve 14 arı kovanı zarar gördü.
- DHA
- 18.08.2021 - 12:14
- Güncelleme : 18.08.2021 - 12:23
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere Mahallesi Pamucak mevkisinde, S.A.'ya ait tarlada prefabrik ev inşaatında kaynak kullanıldı.
İnşaatta kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
300 HEKTAR ALAN YANDI
Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 300 hektar tarla alanı, 14 arı kovanı ve 45 ağaç ile birlikte zarar gördü.