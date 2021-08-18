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    Eskişehir'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 300 hektarı yaktı

    Tarlada yapılan prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturunca 300 hektarlık alan ve 14 arı kovanı zarar gördü.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:23
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    Eskişehir'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 300 hektarı yaktı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere Mahallesi Pamucak mevkisinde, S.A.'ya ait tarlada prefabrik ev inşaatında kaynak kullanıldı.

    İnşaatta kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    300 HEKTAR ALAN YANDI

    Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 300 hektar tarla alanı, 14 arı kovanı ve 45 ağaç ile birlikte zarar gördü.

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