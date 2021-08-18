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Eskişehir'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 300 hektarı yaktı

Eskişehir'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 300 hektarı yaktı

Tarlada yapılan prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturunca 300 hektarlık alan ve 14 arı kovanı zarar gördü.