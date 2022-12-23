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    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

    Cip ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü, kazadan yaralı kurtuldu.
    • 23.12.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:55
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    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

    Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Bülent Cömert idaresindeki cip, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Dönmez yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

    Meydana gelen kazada, Dönmez idaresindeki otomobil ikiye bölündü.

    Cömert idaresindeki cip ise yol kenarındaki tarlaya savruldu.

    İkiye ayrılan otomobilden yaralı kurtuldu

    İHA’nın haberine göre; yaralanan otomobil sürücüsü Dönmez, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü VİDEO

    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü #1

    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü #2

    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü #3

    Eskişehir’de kaza yapan otomobil ikiye bölündü #4


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