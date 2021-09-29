Eskişehir'de kediyi ezen sürücü hakkında 'kasıtlı değil' kararı çıktı

Sahibinin evinin önünde dolaştığı esnada sokaktan geçen otomobil tarafından ezilen kedi, yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de yaşayan Derya Karabulut'a ait kedi, 14 Mayıs günü öğle saatlerinde sahibinin kendi evlerinin önünde dolaşıyordu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde B.A. idaresindeki otomobil, karşısına çıkan Karabulut’un kedisini ezerek kaçtı.

Olayı gören mahalleli kaçan aracın arkasından seslenmesine rağmen sürücü, yavaşlamadan yoluna devam etti.

SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kedisini hemen veterinere götürerek tedavi ettiren genç kadın, 4 gün sonra aldığı ölüm haberi ile yıkıldı.

Olay anı ve sonrasında kedinin yerde can çekiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KASITLI OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Karabulut'un şikayeti üzerine sürücü hakkında “mala zarar verme” suçundan dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kaza neticesinde olduğunu belirterek kasıtlı olmayan eylemin suç teşkil etmediğine kanaat getirdi.

Verilen kararın üzerine Derya Karabulut, Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

"BU DUYARSIZLIK BENİ ÜZÜYOR"

Kedisini kaybetmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Derya Karabulut, “Mayıs ayında olayın olduğu gün polise gittim ve ifademi verdim. Birkaç ay sonra kedimi ezen kişinin bulunduğunu öğrendim. 2 hafta önce de bana kovuşturmaya yer olmadığına dair tebligat geldi. Ben de bunun üzerine itiraz dilekçesi vermeye karar verdim. Sürücü kedime çarptıktan sonra durmuyor. Hatta arkasından komşularım sesleniyor ancak buna rağmen ne olduğuna bakmadan basıp gidiyor. O bir çocuk da olabilirdi. Geri dönüp bakma gereği bile duymamış. O kedi benim olmayabilir ya da sokak kedisi de olabilirdi. En azından bir veterinere götürebilirdi. Ben kedimi olaydan 4 gün sonra kaybettim maalesef. O benim çocuğum gibiydi. Bu duyarsızlık beni üzüyor. O dönem psikolojim çok bozuldu.” diye konuştu.

"MAL OLARAK GÖZÜKMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Verilen kararın kendisini üzdüğünü dile getiren Karabulut, “Bu tarz olaylarda kedi, köpek ya da başka bir canlının mal olarak gözükmesini doğru bulmuyorum. Böyle olaylarda mal olarak gözüktüğü için sanırım bu kararlar veriliyor. Benim gibi bu canlıyı çocuğuymuş gibi gören biri için böyle bir karar verilmesi beni üzüyor.” dedi.







