Eskişehir'de koyun otlatma kavgasında kendi bahçesinde darbedildi Bahçesinde koyunlarını otlayan akrabasına tepki gösteren yaşlı adamı darbeden adam belli bir süre sonra tekrardan koyunlarını otlatmaya devam etti.

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesin yaşayan 82 yaşındaki Ali Can’ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.

Yaşlı adamın ekili bahçesinde 58 yaşındaki akrabası olan Şaban O. tarafından koyun otlatıldı.

Ali Can bunun üzerine Şaban O.’yu uyararak, hayvanları bahçesinden çıkarmasını istedi.

Yaşlı adam darbedildi

Daha sonra tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine yine iddiaya göre Şaban O. bir sopa ile Ali Can’a vurmaya başladı.

Aldığı darbeler sonrası kafasında açılma meydana gelen yaşlı adam iki kolu da kırıldı.

Darbedip koyunlarını otlattı

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Can yere yığıldı.

Daha sonra kendine gelen Ali Can, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı adamı darbeden Şaban O. halen koyun otlatmaya devam ediyor.

"15 dakika oturdum kaldım yerde"

Tedavisinin ardından kızının Eskişehir’deki evine geçen Ali Can, şunları söyledi: