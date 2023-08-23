Eskişehir'de koyun otlatma kavgasında kendi bahçesinde darbedildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesin yaşayan 82 yaşındaki Ali Can’ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.
Yaşlı adamın ekili bahçesinde 58 yaşındaki akrabası olan Şaban O. tarafından koyun otlatıldı.
Ali Can bunun üzerine Şaban O.’yu uyararak, hayvanları bahçesinden çıkarmasını istedi.
Yaşlı adam darbedildi
Daha sonra tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine yine iddiaya göre Şaban O. bir sopa ile Ali Can’a vurmaya başladı.
Aldığı darbeler sonrası kafasında açılma meydana gelen yaşlı adam iki kolu da kırıldı.
Darbedip koyunlarını otlattı
Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Can yere yığıldı.
Daha sonra kendine gelen Ali Can, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı adamı darbeden Şaban O. halen koyun otlatmaya devam ediyor.
"15 dakika oturdum kaldım yerde"
Tedavisinin ardından kızının Eskişehir’deki evine geçen Ali Can, şunları söyledi:
Benim aynı zamanda uzaktan akrabam olan komşum evimin önündeki ekili mahsullerime koyunlarını saldı. Ben de onu uyardım koyunları salmaması konusunda. Komşum benim dediklerime kulak asmadı ben de bunun üzerine yanına gittim.
Sonra bana koşarak geldi ve bana sövdü. Daha sonra bana elindeki kalın sopa ile vurdu. Ben de kendimi korumak için kollarımı kendime siper ettim. Kollarıma vurduğu için iki kolumda kırıldı.
Ben o sırada bayılmışım zaten, diğer yaşananları hatırlamıyorum. 15 dakika oturdum kaldım yerde daha sonra kalkıp durumu jandarmaya ve ambulansa bildirdi. Şikayetçi oldum kendisinden ama sonra tekrar salınmış. Olayın peşini bırakmayacağız.