Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtıp 2 milyon liralık ziynet çaldı

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Vatandaşları farklı vaatlerle mağdur eden dolandırıcı çetelerinin her geçen gün farklı bir oyunları var.

Farklı yalanları kullanan dolandırıcıların en büyük oyunu, kamu çalışanı oyunu.

Eskişehir'de S.Ç. ve F.Ç. çiftini arayan şüpheli M.E., kendisini polis olarak tanıttı.

FETÖ YALANIYLA KANDIRDI

FETÖ/PDY soruşturmasına isimlerinin karıştığını anlatan M.E., operasyon için evde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını istedi.

Çiftten birini adliyeye yönlendiren şüpheli M.E., bu sırada eve gidip altınları teslim aldı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemede, şüpheli M.E.'nin altınları aldıktan sonra İstanbul’a gitmek için otomobille yola çıktığını belirledi.

Kısa sürede yakalanan M.E., gözaltına alındı.

ALTINLAR BULUNDU

Araçta yapılan aramada ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine ait 2 milyon lira değerindeki altınlar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E., çıkarıldığı mahkemede "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Bulunan altınlar ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.