Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalıştı

Eskişehir’de telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp, evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 24 yaşındaki M.G., polis ekiplerince takibe alındı.

Şüphelinin, cep telefonu üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp Çankaya Mahallesi’nde ikamet eden 52 yaşındaki C.Ç. ve 55 yaşındaki N.Ç. isimli evli çiftin evde bulunan bileziklerini almaya geleceklerini ve banka hesabında bulunan 90 bin TL civarındaki parasını kendi hesaplarına havale ettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Mağdur olmaları engellendi

Durumu fark eden polis ekipleri, çifte gerekli uyarıları yaparak mağdur olmalarını önledi.

Gözaltına alındı

Zanlıyı takibe alan polis, operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.













