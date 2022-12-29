- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'de Kezban Teyze, Mehmetçik'e 50 çift çorap ördü
Eskişehir'de Kezban Teyze, Mehmetçik'e 50 çift çorap ördü
Eskişehir’de yaşayan Kezban isimli yaşlı kadın iki yıl boyunca ördüğü 50 çift yün çorabı, doğudaki askerlere teslim edilmesi için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.
- 29.12.2022 - 17:35
Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Çalkaya Mahallesi’nde ikamet eden Kezban isimli yaşlı kadın, iki kış boyunca ülkenin doğusunda görev yapan askerler giysin diye yün çorap ördü.
Komutanlığa teslim etti
Toplam 50 çift yün çorabı boş zamanlarında tek başına ören Kezban Teyze, el emeği ürünlerini doğudaki Mehmetçik'e göndermek için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat etti.
Kezban Teyze'ye teşekkür edildi
İHA'nın aktardığına göre Kezban Teyze’nin isteğini memnuniyetle kabul eden komutanlıkta görevli ekipleri, yaşlı kadına teşekkür etti.