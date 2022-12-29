Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de Kezban Teyze, Mehmetçik'e 50 çift çorap ördü

Eskişehir'de Kezban Teyze, Mehmetçik'e 50 çift çorap ördü

Eskişehir’de yaşayan Kezban isimli yaşlı kadın iki yıl boyunca ördüğü 50 çift yün çorabı, doğudaki askerlere teslim edilmesi için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.