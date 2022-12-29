Petrol
82.79
-1.43%
Euro
19.9669
0.56%
Dolar
18.7174
0.04%
Altın
1.094
0.78%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.338
-0.47%
BTXN Coin
5.93
-2.62%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Eskişehir'de Kezban Teyze, Mehmetçik'e 50 çift çorap ördü

    Eskişehir’de yaşayan Kezban isimli yaşlı kadın iki yıl boyunca ördüğü 50 çift yün çorabı, doğudaki askerlere teslim edilmesi için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.
    • 29.12.2022 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de Kezban Teyze, Mehmetçik'e 50 çift çorap ördü

    Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Çalkaya Mahallesi’nde ikamet eden Kezban isimli yaşlı kadın, iki kış boyunca ülkenin doğusunda görev yapan askerler giysin diye yün çorap ördü.

    Komutanlığa teslim etti

    Toplam 50 çift yün çorabı boş zamanlarında tek başına ören Kezban Teyze, el emeği ürünlerini doğudaki Mehmetçik'e göndermek için Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat etti.

    Kezban Teyze'ye teşekkür edildi

    İHA'nın aktardığına göre Kezban Teyze’nin isteğini memnuniyetle kabul eden komutanlıkta görevli ekipleri, yaşlı kadına teşekkür etti.

    Eskişehir de Kezban Teyze, Mehmetçik e 50 çift çorap ördü #1

    Eskişehir de Kezban Teyze, Mehmetçik e 50 çift çorap ördü #2


    İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi
    Futbol

    İspanya Ligi ne zaman başlıyor? İspanya La Liga 15. hafta maç takvimi

    Merkür retrosunun burçlara etkileri! 2022 Aralık Merkür Oğlak retrosunda hangi burç, ne yaşayacak?
    Yaşam

    Merkür retrosunun burçlara etkileri! 2022 Aralık Merkür Oğlak retrosunda hangi burç, ne yaşayacak?

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir