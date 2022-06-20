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    Eskişehir’de kilidi koparıp bisiklet çalan hırsız kamerada

    Bir binanın önünde bağlı duran bisikleti rahat bir tavırla çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalanmaktan kaçamadı.
    • 20.06.2022 - 11:42
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    Eskişehir’de kilidi koparıp bisiklet çalan hırsız kamerada

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Baysal Sokak üzerinde, gece saat 02.00 sıralarında, bir bina önünde kilitli duran bisikletin çalınma anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Ayakkabı bağlar gibi yaptı, kilidi kopardı

    Rahat bir tavırla bisiklete yaklaşan şüpheli şahsın önce ayakkabı bağlama bahanesi ile bir süre beklediği, sonrasında ise kilidi kopararak aldığı bisikletle hızla uzaklaştığı görüldü.

    İHA’nın haberine göre; bisiklet sahibi Mert Öz, sabah uyandığından bisikleti bıraktığı yerde bulamadığını söyledi.

    Bisikletin çalındığını fark ettikten sonra polise ifade verdiğini söyleyen Öz, hırsızın bir an önce bulunmasını istediğini belirtti.

    Eskişehir’de kilidi koparıp bisiklet çalan hırsız kamerada 

    Eskişehir’de kilidi koparıp bisiklet çalan hırsız kamerada #1

    Eskişehir’de kilidi koparıp bisiklet çalan hırsız kamerada #2

    Eskişehir’de kilidi koparıp bisiklet çalan hırsız kamerada #3


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