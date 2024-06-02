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Eskişehir’de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı

Eskişehir’de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı Eskişehir’de kırmızı ışık ihlali yapılması sonucu 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.