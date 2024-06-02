İHA
Trafikte kırmızı ışık ihlali, bir kez daha kazaya neden oldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Süleyman Çakır Caddesi’nin kesişiminde, 55 RF 666 plakalı otomobil, Süleyman Çakır Caddesi’nden Mustafa Kemal Atatürk istikametine doğru kırmızı ışık ihlali yaparak ilerledi.
Kırmızı ışık ihlali yapan araca çarptı
O sırada Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yeşil ışıkla geçen 34 EBE 84 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan araca yandan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle iki aracın kaldırıma doğru sürüklendiği görüldü. Kaza sonucu cadde üzerindeki trafikte aksamalar meydana geldi.
Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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