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    Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi

    Eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bir adamı ve adamın oğlunu yaralayan sanığa ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen indirimli 7 yıl 2 ay 20 cezasına 11 ay daha eklendi.
    • 26.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:50
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    Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 4 Ocak 2021 tarihinde kıskançlık dehşet saçtı.

    Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş, yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.

    Bunun üzerine baba Selami Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

    Eskişehir de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi #1

    Şüpheli tutuklandı

    Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, geçen yıl ekim ayında karar verilmişti.

    7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

    Kararda sanık Ali Baytekin, maktul Selami Gümüş’ü 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Ali Gümüş’ü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Ceza bozulmadı

    Cezada iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmıştı. Yerel mahkemece verilen karar, istinaf mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozulmadı.

    Cezalar değişti

    Temyize başvurulması üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, ‘eksik ceza tayini’ gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen indirimli 7 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezası kararını bozdu.

    ‘Kasten öldürme’ suçundan verilen ceza ise onandı.

    Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

    Eskişehir de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi #2

    Duruşma yeniden görüldü

    Karar duruşmasında sanık Ali Baytekin, tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirilerek mahkeme salonunda hazır edildi.

    "Öldürme kastım yoktu"

    Karardan önce son sözleri sorulan sanık Ali Baytekin, "Olay aniden gelişti. Öldürme kastım yoktu. Olanlardan dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım." dedi.

    Suça 11 yıl daha eklendi

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gümüş’ü ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Sanığın bu suçtan aldığı hapis cezasına 11 ay daha eklenmiş oldu.


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