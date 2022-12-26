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- Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi
Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi
- 26.12.2022 - 10:46
- Güncelleme : 26.12.2022 - 11:50
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 4 Ocak 2021 tarihinde kıskançlık dehşet saçtı.
Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş, yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.
Bunun üzerine baba Selami Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi.
Şüpheli tutuklandı
Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, geçen yıl ekim ayında karar verilmişti.
7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı
Kararda sanık Ali Baytekin, maktul Selami Gümüş’ü 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Ali Gümüş’ü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ceza bozulmadı
Cezada iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmıştı. Yerel mahkemece verilen karar, istinaf mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozulmadı.
Cezalar değişti
Temyize başvurulması üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, ‘eksik ceza tayini’ gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen indirimli 7 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezası kararını bozdu.
‘Kasten öldürme’ suçundan verilen ceza ise onandı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.
Duruşma yeniden görüldü
Karar duruşmasında sanık Ali Baytekin, tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirilerek mahkeme salonunda hazır edildi.
"Öldürme kastım yoktu"
Karardan önce son sözleri sorulan sanık Ali Baytekin, "Olay aniden gelişti. Öldürme kastım yoktu. Olanlardan dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım." dedi.
Suça 11 yıl daha eklendi
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gümüş’ü ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın bu suçtan aldığı hapis cezasına 11 ay daha eklenmiş oldu.