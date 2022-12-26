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Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi

Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı, cezasına 11 ay eklendi

Eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bir adamı ve adamın oğlunu yaralayan sanığa ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen indirimli 7 yıl 2 ay 20 cezasına 11 ay daha eklendi.