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    Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren cani adliyede

    Tartıştığı 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurarak öldüren Hasan F., yakalandı. Gözaltına alınan cani, adliyeye sevk edildi.
    • 18.12.2022 - 13:23
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    Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren cani adliyede

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, 21 yaşındaki genç kız canice katledildi.

    Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında yaşanan olayda, Ayşenur Çolakoğlu (21) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan F. (21) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan F., yanında bulundurduğu tabancayla Çolakoğlu'nun başına ateş etti.

    Genç kız hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan Ayşenur Çolakoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ayşenur Çolakoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

    Eskişehir de kız arkadaşını öldüren cani adliyede #1

    2 şüpheliye gözaltı

    Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi Hasan F. ile olayla ilgili olduğu düşünülen M.F. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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