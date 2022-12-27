Eskişehir'de kız çocuklarına cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

Okul çevrelerinde kız çocuklarına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, okulların çevresinde dolaşarak kız çocuklarına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu tespit edilen 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

DHA'da da yer alan başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Tutuklandı, cezaevine gönderildi

“Okul çevresinde kız çocuklarına teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinden sonra tutuklanması talebi ile sevk edildiği Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan tutuklanarak 27 Aralık 2022 tarihinde cezaevine gönderilmiştir.”