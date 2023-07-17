Eskişehir'de kocasını öldüren kadının cezası belli oldu Evinde intihar ettiği iddia edilen 26 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf eden, daha sonra ifadesini değiştirip annesini suçlayan tutuklu kadın, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada eşiyle birlikte beraat eden anne ise karar sonrası baygınlık geçirdi.

DHA

Dehşete düşüren olay, Eskişehir’de yaşandı…

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, 20 Haziran 2022'de evinde, yanında tabancayla ölü bulundu.

İntihar ettiği düşünülen ancak ölümü şüpheli bulunan Gökhan Altay için özel ekip kuruldu.

İtiraf etti

Yaklaşık 11 aylık çalışmanın ardından polis, 26 yaşındaki adamı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ile aralarında annesi ve babasının da yer aldığı 6 akrabasını Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da gözaltına aldı.

İfadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden 25 yaşındaki Esra Altay tutuklandı.

Kızlarına yardım ettiği ileri sürülen Kahraman D. (47) ile Dursiye D. (50) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler de savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Suçu annesinin üzerine atmaya çalıştı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Esra Altay hakkında, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanığın anne ve babası için de suça yardım ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis istendi.

Önceki duruşmalarda ifade değiştiren Esra Altay, olay günü annesi Dursiye D.’yi eşinin öldüğü odadan çıkarken gördüğünü iddia etti.

Altay, suçu üstlenmesi için annesinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Karar çıktı

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Esra Altay, tutuksuz sanıklar babası Kahraman D. ve annesi Dursiye D. de yer aldı.

Savcı, sanık Esra Altay hakkında, eşini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Ayrıca kızlarına yardım ettiği öne sürülen Kahraman D. ile anne Dursiye D. hakkında ise beraat talep etti.

Mahkemede son savunmasını yapan Esra Altay, suçlamaları kabul etmedi.

Ağırlaştırılmış müebbet aldı

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Esra Altay’a ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Esra Altay’ın anne ve babası hakkında ise ‘suçun sabit olmaması’ nedeniyle beraat kararı çıktı.

Kızının ömür boyu hapis cezası aldığını duyan Dursiye D., mahkeme çıkışı baygınlık geçirdi.

Kadının, “Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra.” dediği duyuldu.