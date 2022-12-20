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    Eskişehir'de koltuk değneğiyle kardeşleri için atık topluyor

    Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesi'nde koltuk değneği yardımı ile yürüyüp bebek arabası ile atık toplayan sağ ayağından engelli 16 yaşındaki Engin Halil, aile bütçesine destek olmaya çalışıyor.
    • 20.12.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:48
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    Eskişehir'de koltuk değneğiyle kardeşleri için atık topluyor

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan ve halk arasında Küçük Sanayi olarak bilinen bölgede sağ bacağı diz kapağındaki engelli olduğu için koltuk değneği yardımıyla yürüyen Engin Halil, ailesinin bütçesine destek olmak için atıkları topluyor.

    Koltuk değneğiyle atık topluyor

    Halil, adeta sanayideki bütün sokakları atıkları koyduğu bebek arabası ve koltuk değneği ile tek ayakla adımlıyor.

    Ailesinin giderlerine destek olmaya çalışıyor

    Her gün bu şekilde çalıştığını söyleyen Halil, gün içerisinde topladığı atıkları satarak 5 kardeşinin ve ailesinin giderlerine destek olmaya çalışıyor.

    Eskişehir de koltuk değneğiyle kardeşleri için atık topluyor #1

    "Bir kardeşim daha var o da engelli benim gibi o da çarşıda çalışıyor"

    İHA'nın haberine göre bir kardeşinin de kendisi gibi engelli oluğunu söyleyen Engin Halil, “Bunları eve ekmek parası götürmek için topluyorum. Bidon, plastik, hurda gibi malzemeleri topluyorum. Benim bir kardeşim daha var o da engelli benim gibi o da çarşıda çalışıyor. Bazen çok yürüdüğümde bacağım ağrıyor. Kışın çok soğuk olduğunda çıkmıyorum, genellikle evde duruyorum çalışıyorum çünkü. Babam göndermiyor, onun yerine odun topluyoruz yakmak için.” diye konuştu.

    Eskişehir de koltuk değneğiyle kardeşleri için atık topluyor #2

    Eskişehir de koltuk değneğiyle kardeşleri için atık topluyor #3


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