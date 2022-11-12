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    Eskişehir'de köpeğe tekme atan adam tekme tokat dayak yedi

    Tepebaşı'nda kendisini ısırdığını iddia eden köpeğe tekme atan adam çevrede bulunan vatandaşlar tarafından meydan dayağına tutulurken olay yerinden kaçtı.
    • 12.11.2022 - 10:25
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    Eskişehir'de köpeğe tekme atan adam tekme tokat dayak yedi

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş fast food dükkanı önünde kendisine verilen yemeği yiyen köpeğe tekme attı.

    Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı.

    Bunun üzerine olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu.

    Köpek ısırdı iddiası

    Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu.

    Bir grup ve yemek yiyen adam arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Eskişehir de köpeğe tekme atan adam tekme tokat dayak yedi #1

    Adam olay yerinden kaçtı

    Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

    Köpek vatandaşlar tarafından sakinleştirildi

    İHA'nın haberine göre, tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

    Eskişehir de köpeğe tekme atan adam tekme tokat dayak yedi #2

    Eskişehir de köpeğe tekme atan adam tekme tokat dayak yedi #3


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