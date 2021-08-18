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    Eskişehir'de köpeklerden korkup saklanan 3 kız çocuğu bulundu

    Akraba ziyaretine gittikleri ailenin evinin yakınındaki dilek ağacını görmek için çıktıktan sonra geri dönmeyen 3 kız çocuğunun, köpeklerden korkup, mısır tarlasına saklandıkları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 11:34
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    Eskişehir'de köpeklerden korkup saklanan 3 kız çocuğu bulundu

    Eskişehir'de yaşayan ve aileleriyle birlikte Alpu ilçesine bağlı Esence Mahallesi'ndeki akrabalarına ziyarete giden E.A. (15), Y. A. (15) ve Z.D. (10), dün saat 20.30 sıralarında dilek ağacını görmek için evden ayrıldı.

    Kız çocukları saat 22.00’ye kadar eve gelmeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ÜÇÜ DE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı.

    3 kız, Esence Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mısır tarlasında saklanırken bulundu.

    Eskişehir de köpeklerden korkup saklanan 3 kız çocuğu bulundu #1

    ‘KÖPEKTEN KORKUP SAKLANDIK’

    Çocuklar, dilek ağacına giderken önlerine çıkan köpeklerden korkarak mısır tarlasına saklandıklarını söyledi.

    Sağlık kontrolünden geçirilen E.A., Y. A. ve Z.D. ailelerine teslim edildi.

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