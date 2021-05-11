Eskişehir’de kumar baskını

Eskişehir’de yapılan kumar baskınında 144 kişiye para cezası verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma dönemi yaşıyoruz. Bu dönem kumar oynamakta yasak. Ancak kumar oynamayı sevenleri cezalar bile durduramıyor.

6 ADRESE BASKIN YAPILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriyet, Arifiye ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerindeki ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İki günde 6 adrese yapılan baskınlarda 144 kişi kumar oynarken yakalandı.





644 BİN 358 LİRA CEZA VERİLDİ

Kimlikleri tespit edilen şüphelilere kumar oynama ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 644 bin 358 lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından soruşturma başlatılırken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.