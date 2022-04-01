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    Eskişehir'de kumar baskını: 92 bin 769 lira ceza

    İş yerinde kumar oynarken polis ekiplerince yakalanan 52 kişiye, 92 bin 769 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 11:52
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    Eskişehir'de kumar baskını: 92 bin 769 lira ceza

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti.

    İş yerine yapılan baskında 52 kişi, kumar oynarken yakalandı.

    52 KİŞİYE 92 BİN LİRA CEZA

    Kimlikleri tespit edilen 52 kişiye, 92 bin 769 lira ceza uygulandı. İş yerinde çok sayıda kumar malzemesi, 4 televizyon ve kamera ele geçirildi.

    İş yeri sorumlusu H.K. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir de kumar baskını: 92 bin 769 lira ceza #1

    Eskişehir de kumar baskını: 92 bin 769 lira ceza #2


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