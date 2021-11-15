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    Eskişehir'deki kumar baskınında 112 bin 224 lira ceza kesildi

    Dernekte kumar oynatıldığı ihbarıyla harekete geçen ekipler, düzenlediği baskında 84 kişiye para cezası uyguladı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 14:36
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    Eskişehir'deki kumar baskınında 112 bin 224 lira ceza kesildi

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Gerçekleştirilen operasyonda, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 84 kişi yakalandı.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Şüphelilere, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplamda 112 bin 224 lira para cezası uygulandı.

    Öte yandan dernek sorumlusu hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir deki kumar baskınında 112 bin 224 lira ceza kesildi #1


    Eskişehir deki kumar baskınında 112 bin 224 lira ceza kesildi #2

    Eskişehir deki kumar baskınında 112 bin 224 lira ceza kesildi #3

    Eskişehir deki kumar baskınında 112 bin 224 lira ceza kesildi #4

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