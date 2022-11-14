Eskişehir'de magandalar Millet Bahçesi'ni harap etti

Millet Bahçesi'nde bulunan sandalyeler magandaların hedefi oldu ve harap edildi. Vatandaşlar, parkı bu hale getirenlere ceza verilmesini istedi.

Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı’nın kent halkının hoşça ve keyifle vakit geçirebilmesi adına hizmete sunduğu Millet Bahçesi şehir magandalarının yeni hedefi oldu.

Millet Bahçesi’nde bulunan, vatandaşlara yönelik yapılmış olan park içerisindeki sandalyeler, kimliği belirsiz şahıslar tarafından hasar gördü.

Vatandaşlar, parkı harap edenlere ceza verilmesini istedi

Vatandaşların keyifli vakit geçirmek için ve dinlenmek için uğrak yerlerinden biri olan park alanındaki sandalyeler, sorumsuz şahıslar tarafından kırılarak kullanılamaz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre, parkı yürüyüş ve vakit geçirmek için kullanan vatandaşlar, yaşanan bu olumsuz tavrın, Eskişehir halkına yakışmadığını belirterek yetkililerin bu davranışı yapan şahıslara gerekli cezaları vermesi gerektiğini ifade etti.



