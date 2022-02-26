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    Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı

    Eskişehir’de mermer atölyesi işletmeleri, günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman bulamamaktan dert yandı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 13:24
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    Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı

    Eskişehir'de Tepebaşı Baksan Sanayi Sitesi’nde yer alan mermer atölyesi işletmeleri, sektörde eleman yetersizliği sorununun gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

    Mermer işinin biraz ağır olduğunu ve bu sebeple işe giren çalışanların kısa süre bıraktıklarını belirten işletmeler, ustaların çıraksız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

    "AYLIK 6 BİN LİRA MAAŞLA AĞIR İŞ YAPMAK İSTEMİYORLAR"

    Çoğu gençlerin masa başı çalışmak istediğini vurgulayan mermerciler, günlük 200 lira ya da aylık 6 bin lira maaşla bile ağır iş yapmak istemediklerini aktardı.

    Patron olarak çoğu işi kendilerinin yaptığını söyleyen işletmeciler, çırak yetersizliği nedeniyle ileride sektörün değerleneceği tahmininde bulundu.

    "PATRON OLARAK KENDİMİZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

    Eskişehir’de mermer atölyesi işletmecisi Ercan Büyükkebabçı, “Sektör şu an zor durumda. Yeni yetişen bir eleman yok. Ustaların yanında günlük 200 liraya çalışacak çırak bulamıyoruz. Patron olarak kendimiz çalışmak zorunda kalıyoruz. Eleman yetişmemesinden dolayı mermer işi ileride altın gibi değerli haline gelecek diye tahmin ediyorum. Gençlerin böyle işlerede yönelmesi lazım” dedi.

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