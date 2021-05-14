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    Eskişehir’de mevsimlik işçilerin çadırı karantinaya alındı

    Mevsimlik işçi olarak Eskişehir’e gelen bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Aile, kaldıkları çadırın etrafına güvenlik şeridi çekilerek karantinaya alındı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 11:11
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    Eskişehir’de mevsimlik işçilerin çadırı karantinaya alındı

    Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen 8 kişilik aile, Sevinç Mahallesi’nde bulunan boş araziye diğer işçiler ile çadır kurdu.

    Bölgedeki tarım arazilerinde çalışmak üzere gelen ailede, anne E.A. bir süre sonra rahatsızlanarak koronavirüs belirtileri ile hastaneye kaldırıldı.

    Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan testin pozitif çıkması üzerine ekipler harekete geçti.

    KARANTİNA KARARI ALINDI

    Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, çadırda kalan E.A., testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu için 10 günlüğüne karantina kararı aldı.

    Eskişehir’de mevsimlik işçilerin çadırı karantinaya alındı #1

    GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

    Karantina kararının ardından, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çadırın çevresine güvenlik şeridi çekti.

    Eskişehir’de mevsimlik işçilerin çadırı karantinaya alındı VİDEO

    İHTİYAÇLARINI VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI KARŞILADI

    Jandarma ekiplerince sık sık çadırlar bölgesinde devriye gezerken, ailenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yanı sıra komşularınca karşılandığı belirtildi.

    Eskişehir’de mevsimlik işçilerin çadırı karantinaya alındı #2

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