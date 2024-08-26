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Eskişehir'de minibüs yön tabelasına çarptı : 2 ölü

Eskişehir'de minibüs yön tabelasına çarptı : 2 ölü Eskişehir-Ankara karayolunda yön tabelasına çarpan minibüste ağır yaralanan sürücü ve yolcu, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.