Eskişehir'de minibüsle otomobil çarpıştı Sokak kesişiminde iki aracın çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı bulunmazken, araçlar ağır hasar aldı.

İHA Eskişehir'in Cumhuriyet Bulvarı ile Canay Sokak kesişiminde trafik kazası yaşandı. Yaşanan trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Aydınlatma direğine çarparak durdu Kontrolsüz girilen kavşakta meydana gelen kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu her iki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü.