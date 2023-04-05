Eskişehir'de minibüsle otomobil çarpıştı

İHA
Eskişehir'in Cumhuriyet Bulvarı ile Canay Sokak kesişiminde trafik kazası yaşandı.
Yaşanan trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı.
Aydınlatma direğine çarparak durdu
Kontrolsüz girilen kavşakta meydana gelen kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza sonucu her iki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü.