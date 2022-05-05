Eskişehir'de minibüsün çarptığı panelvan araç devrildi

Yolcu minibüsü ile panelvan aracın çarpışması sonucu, panelvan araç bahçe duvarına devrildi. Kazada ölü ve yaralı belirlenmezken, bölgede sürekli kaza olduğu söylendi.

Eskişehir'in Batıkent Mahallesi üzerinde seyreden 23 numaralı 26 M 0014 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 PP 781 plakalı panelvan araca çarptı.

İHA'nın aktarımına göre, panelvan araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki siteye ait bahçe duvarının üzerine devrildi.

Şans eseri ölü ve yaralı yok

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bahçe duvarının üzerine devrilen panelvan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"Haftada 1 veya 2 kez kaza oluyor"

Görgü şahitlerinden Erkan Dozakcı, aynı yerde sürekli olarak kazaların meydana geldiğini belirtti.

Yetkililere önlem almaları konusunda çağrıda bulunan Dozakcı, “Burada sürekli haftada 1 veya 2 kez kaza oluyor. En büyüğü bu oldu. Onun haricinde ya tampon kopuyor ya teker kırılıyor, bir şeyler oluyor.

"Burada can güvenliği yok"

Her zaman bir kaza. Can güvenliği olarak burada kimsede bir güvenlik yok. Buradan insanlar, çocuklar, cami cemaati geçiyor. Burada birkaç kasisin olması kazayı önleyebilir. Her an için kazaya müsait bir yer burası.” dedi.