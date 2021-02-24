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    Eskişehir’de müdür yardımcısı zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdi

    Kamu kurumunda görev yapan bir müdür yardımcısının zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği öğrenilirken, şüphelinin arandığı belirtildi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 08:17
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    Eskişehir’de müdür yardımcısı zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdi

    Eskişehir 7'nci İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görevli olan Erkan K.’nın, zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği tespit edildi.

    Gerçekleşen zimmete para geçirme olayıyla ilgili Erkan K.’nın hesapları üzerinde bilirkişilerin inceleme yaptığı öğrenildi.

    YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Erkan K. için yakalama kararı çıkarıldı.

    Olayın şüphelisi Erkan K.’nın aranması devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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