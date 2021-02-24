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Eskişehir’de müdür yardımcısı zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdi

Eskişehir’de müdür yardımcısı zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdi

Kamu kurumunda görev yapan bir müdür yardımcısının zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği öğrenilirken, şüphelinin arandığı belirtildi.