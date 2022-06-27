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    Eskişehir’de ortağını öldüren zanlıya indirimli ceza

    Alacak verecek meselesi nedeniyle ortağını başından silahla vurarak öldüren sanığa verilen 14 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirime gitti.
    • 27.06.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:08
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    Eskişehir’de ortağını öldüren zanlıya indirimli ceza

    Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz (54) ile iş ortağı Muhammed Alıcıaslan (48) arasında, 2020’nin Ekim ayında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odasından aldığı tabanca ile Alıcıaslan'ı başından vurdu.

    Tutuklandı

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aslan'ın cansız bedenini buldu.

    Cinayetin ardından gözaltına alınan Servet Temiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir’de ortağını öldüren zanlıya indirimli ceza #1

    Az indirim nedeniyle karar Yargıtay’a taşındı

    Olayla ilgili Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada maktul Muhammed Alıcıaslan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Servet Temiz, haksız tahrik indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Sanık avukatının yetersiz indirim yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etmesi üzerine dava, istinaf mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne taşındı.

    Yeniden yargılama kararı

    Sanık avukatı, istinaf mahkemesinin kararı onaması üzerine temyiz için Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne başvurdu.

    Temyizi değerlendiren daire, verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin kararı bozarak sanık Servet Temiz’in yeniden yargılanmasına hükmetti.

    Dava, ilk derece mahkemesine gönderildi.

    Eskişehir’de ortağını öldüren zanlıya indirimli ceza #2

    Beraatini istedi

    Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde ara karar veren mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

    Karar duruşmasında tutuklu sanık Servet Temiz, mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

    Karardan önce son sözleri sorulan sanık Servet Temiz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

    Cezası 12 yıl 6 aya düştü

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Servet Temiz’in maktul Muhammed Alıcıaslan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapsine hükmetti.

    İHA’nın haberine göre heyet, kararında haksız tahrik ve takdiri indirim uyguladı.

    Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Eskişehir’de ortağını öldüren zanlıya indirimli ceza #3


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