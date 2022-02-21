Eskişehir'de, belediye otobüsüne kartsız binmek isteyen bir kadının telefonla haber verip çağırdığı yakını Gökhan P., tartıştığı şoför Barış Odabaşı’nı 3 yerinden bıçakladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsün şoförü Barış Odabaşı (42), bir kadının araca kartsız binmesine izin vermedi.

KADININ YAKINI, OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından kadın, telefonla yakını Gökhan P. (30)’ye haber verdi.

Son durağa gelen Gökhan P., tartışıp darbettiği otobüs şoförü Odabaşı’nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Odabaşı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Eskişehir'de otobüs şoförüne bıçaklı saldırı gerçekleştirildi - Video



O ANLAR KAMERADA

​Olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan P., polis merkezine giderek teslim olurken, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan P.’nin de tartışma sırasında otobüs şoförüne saldırıp belinden çıkardığı bıçakla yaraladığı anlar yer aldı.





"HAYATIMI ZOR KURTARDIM"

Yaşadıklarını anlatan Barış Odabaşı, bir kadının otobüse kartsız binmek istediğini ve ardından yakınının gelip kendisini bıçakladığını belirterek şunları söyledi:

"Belediye otobüsünün şoförüyüm. Son durağa geldim. 10 dakika vaktim vardı, bir mola yapayım dedim. O sırada kartsız bir yolcu geldi. Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın kısmımdan, bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım."

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



