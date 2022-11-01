Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis

Tepebaşı'nda otobüs şoförüyle tartışarak bıçakla yaralayan Gökhan P.'yi mahkeme, 3 farklı suçtan 4 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde şubat ayında duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen belediye halk otobüsüne 2 kadın, tek biletle binmeye çalıştı.

Bunun üzerine otobüs şoförü ve yolcular arasında tartışma çıktı.

30 yaşındaki Gökhan P., otomobille olay yerine gelerek kız kardeşi ve annesini otobüse almadığı için şoförü öldüresiye yumrukladı.

Kavganın büyümesiyle bıçak çeken Gökhan P., 42 yaşındaki otobüs şoförü Barış Odabaşı'yı bacağından ve karnından yaraladı.

Yaralı taburcu oldu

Otobüs şoförü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şüpheli tutuklandı

Olay yerinden kaçan şüpheli ise ertesi gün polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan P., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevsizlik kararı verildi

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Gökhan P. ile şoförle tartışan 27 yaşındaki kardeşi Perihan P. hakkında Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası hakkında, olayın "kasten öldürmeye teşebbüs" olabileceği değerlendirmesiyle görevsizlik kararı verilmişti.

Hazırlanan iddianameye göre, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kardeşler duruşmaya hazır geldi

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan P. ile kardeşi Perihan P., mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar Gökhan P. ile Perihan P., olaydan dolayı üzgün ve pişman olduklarını söyledi.

Farklı suçlardan yargılandılar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gökhan P. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan, suçun bıçakla işlenmesi nedeniyle cezada yarı oranında artırım uygulayarak 3 yıl, 'tehdit' suçundan 8 ay ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan, hakaret suçunun alenen işlendiği gerekçesiyle 6’da 1 oranında artırımla 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanığın, daha önce işlediği suçtan aldığı ceza nedeniyle mevcut cezasının 'mükerrirlere özgü infaz rejimine' göre infazına karar veren mahkeme, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına ve adli kontrol kararının devamına hükmetti.

7 bin 80 TL adli para cezasına hükmetti

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan P.’nin kardeşi Perihan P. hakkında ’tehdit’ suçundan 500 TL, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan, suçun alenen işlendiği gerekçesiyle 6’da 1 oranında artırım uygulanarak 7 bin 80 TL adli para cezasına hükmetti.

Adli kontrol süreci devam ediyor

İHA'nın haberine göre, sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Perihan P.'nin 5 yıl süreyle denetim altına alınmasına hükmetti.