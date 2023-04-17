Eskişehir'de otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti

DHA
Korkunç kazanın adresi bu kez Eskişehir…
Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Cafer Özyıldırım'a, Mustafa Ölçer'in kullandığı 26 ST 682 plakalı otomobil çarptı.
Ön camdan içeri girdi
Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümü aracın ön camından içeri girdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özyıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
19 yaşındaki sürücü gözaltında
Üzeri örtülen cenaze, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
19 yaşındaki sürücü, gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.