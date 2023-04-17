Eskişehir'de otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti
DHA

Korkunç kazanın adresi bu kez Eskişehir…

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Cafer Özyıldırım'a, Mustafa Ölçer'in kullandığı 26 ST 682 plakalı otomobil çarptı.

Ön camdan içeri girdi

Özyıldırım'ın vücudunun bir bölümü aracın ön camından içeri girdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özyıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir'de otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti

19 yaşındaki sürücü gözaltında

Üzeri örtülen cenaze, incelemenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

19 yaşındaki sürücü, gözaltına alındı.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti
Eskişehir'de otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti
Eskişehir'de otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti