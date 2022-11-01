Sürücüsünün yan yoldan gelen başka bir araca çarpmamak için kontrolünü kaybettiği otomobil, oto lastik dükkanına daldı. Kazadan saniyelerle kurtulanlar kameraya yansıdı.

Eskişehir’in 71 Evler Mahallesi’ndeki organize sanayi çıkış yolunda seyir halinde olan sürücü, Ankara yönünden yan yola girmek isteyen başka bir araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kırdı.

Kontrolü yitiren sürücü, oto lastik dükkanına daldı.

Kazadan saniyelerle kurtuldular

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın dükkana hızla girdiği sırada müşteriler ve çalışanların kazadan saniyelerle kurtuldukları görüldü.

DHA’ya konuşan ve kazaların yolları ayıran dubaların sökülmesi nedeniyle arttığını söyleyen iş yeri sahibi Fahri Kaya, “Çevre yolunda özellikle mesai çıkışında şeritler hızlı ve dolu akıyor. Çevre yolundan hastane istikametine giren araçlar ile organize sanayi çıkış yolu birleştiği için sağ şeritte sıkışanlar bizim iş yerine giriyor. Daha önce de 3-4 kez kaza oldu. Bu yol ayrımında kara yollarının dubaları vardı. Araçlar hızlı geldiği için dubalara çarptıklarında hepsi koptu. Dubalar sökülünce de kazalar arttı.

Eskişehir'de otomobil, oto lastik dükkanına daldı VİDEO

“İnsanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor”

Çünkü insanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor. O hızla sağa giriş yapıyor. Kara yollarının dubaları yine monte etmelerini istiyoruz. O gün insanlar saniyelerle kurtuldu. Eğer 7 saniye önce olsa, müşterilerimiz burada dikiliyordu ve o kazadan sağ çıkmaları çok zordu. Çünkü birden girdi, bomba gibi patladı. Maddi hasarımız var. Camlarımız kırıldı, raflarımız yamuldu, demir direklerimiz komple göçebilirdi de. Çok büyük bir kaza atlattık.” dedi.