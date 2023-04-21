Eskişehir'de oyuncak çalan kadının rahatlığı Eskişehir'de beğendiği bin 100 değerindeki oyuncağı çantasına koyup giden kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Eskişehir’deki bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasında yaşanan olayda, rahat tavırlar ile mağaza içinde uzun süre dolaşan genç kadın, bin 100 lira değerindeki oyuncağı çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin oyuncakların tuşlarına basarak incelemesi dikkat çekti.

Çantasına koydu

Oyuncağı almadan önce bir süre rafları inceleyen genç kadın, istediği oyuncağı bulunca etrafındaki insanları da umursamadan koca bir kutuyu çantasına koydu.

Daha sonra hızlı adımlar ile mağazadan çıkan genç kadın, kayıplara karıştı.

Olay, mağaza görevlilerinin eksik ürünü gördükten sonra güvenlik kamera kayıtlarını izlemeleriyle ortaya çıktı.