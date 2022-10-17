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    Eskişehir'de pantolonuna ve montuna şarküteri ürünlerini doldurup kaçtı

    Marketin şarküteri reyonundan çaldığı ürünleri pantolonuna ve montuna sokarak kaçan şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 17.10.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:05
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    Eskişehir'de pantolonuna ve montuna şarküteri ürünlerini doldurup kaçtı

    Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi mevkiinde bulunan bilindik bir zincir markette meydana gelen olayda bir şahıs, müşteri gibi markete girdi ve şarküteri reyonunun olduğu tarafa doğru gitti.

    Buzdolabının etrafında bir süre oyalandıktan sonra önce etrafı kontrol etti sonra işe koyuldu.

    Buzluktan aldığı ürünleri kıyafetinin içine soktu

    Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra dolaptan aldığı ürünleri teker teker pantolonunun ve montunun içine soktu.

    Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs, şarküteri ürünlerini çaldıktan sonra cep telefonla konuşarak marketten çıktı ve kayıplara karıştı.

    Eskişehir'de pantolonuna ve montuna şarküteri ürünlerini doldurup kaçtı VİDEO


    O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

    Yaşanan olaydan sonra güvenlik kameralarını kontrol eden market çalışanları, hırsızlık olayına ait görüntüleri görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, şarküteri hırsızlığı olayı ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Eskişehir de pantolonuna ve montuna şarküteri ürünlerini doldurup kaçtı #1


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