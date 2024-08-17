Eskişehir'de park halindeki araç kundaklandı Gündoğdu Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın yanına otomobille gelen şüpheliler, hafif ticari aracı motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

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DHA

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ne otomobille gelen şüpheliler, Ayşe Topçu'ya ait park halindeki hafif ticari aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek tüm aracı sarmasını önledi.

Aracın kundaklanma anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ARACI KUNDAKLAYIP KAÇTILAR

Görüntülerde, park halindeki hafif ticari aracın yanına otomobille gelen şüphelilerden biri, yolcu koltuğundaki camdan uzanarak yanıcı madde döküp ateşe verdi. Daha sonra ise sokaktan ayrıldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, kullandıkları aracın plakasından yola çıkıp şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)