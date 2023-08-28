Eskişehir'de patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi. Patlama anı sokaktaki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

AA & Ensonhaber

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçların camları kırılırken patlamanın yaşandığı dairedeki eşyalar ise sokağa saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken patlamayla birlikte evden saçılan parçalar park halindeki 3 araca maddi hasar verdi.

1 kişi can verdi

Patlamada 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil hayatını kaybetti.

Balkon camından aşağıya düşerek öldüğü belirlenen Özdil'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Patlama anı kamerada

Öte yandan patlama anı sokaktaki bir otomobilin araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.