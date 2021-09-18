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    Eskişehir'de pazarın ardından geriye çöpler kaldı

    Cuma günü kurulan pazarın ardından geriye meyve ve sebze atıkları kalırken, sokaklar ise çöplüğe döndü. Belediye görevlileri sadece bir sokağı temizlemek için saatlerce mesai harcadı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 15:22
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    Eskişehir'de pazarın ardından geriye çöpler kaldı

    Eskişehir'de kurulan cuma pazarının ardından ortaya çıkan manzara pes dedirtti.

    Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde kurulan pazar sonrası, etrafta bırakılan çöpler çirkin bir görüntü oluşturdu.

    Her hafta aynı manzaranın yaşandığı mahallede, meyve ve sebze atıklarının yerlerde olması ise vatandaşları kızdırdı.

    BELEDİYE EKİPLERİ SAATLERCE MESAİ YAPIYOR

    Pazarcılar tarafından gelişigüzel şekilde sokak üzerine saçılan meyve, sebze artıkları, ambalaj ve çöpler ortalığı adeta savaş alanına çeviriyor.

    Belediye görevlileri sadece bir sokağı temizlemek için, saatlerce mesai harcamak zorunda kalıyor.

    Pazarcı esnafının daha duyarlı davranması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, sokağı kirletenlere karşı yetkililerin denetimlerini arttırmasını istiyor.

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