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Eskişehir'de pazarın ardından geriye çöpler kaldı

Eskişehir'de pazarın ardından geriye çöpler kaldı

Cuma günü kurulan pazarın ardından geriye meyve ve sebze atıkları kalırken, sokaklar ise çöplüğe döndü. Belediye görevlileri sadece bir sokağı temizlemek için saatlerce mesai harcadı.