Eskişehir'de piknikçilerden geriye çöpler kaldı

İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir mevkiinde bulunan bir piknik alanının kirliliği dikkat çekti.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek üzere bölgeye gelen piknikçiler, çöplerini toplamadan gitti.
GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ
Duyarsız piknikçilerin tükettikleri gıdalara ait ambalajları toplayıp çöpe atmak yerine çevreye bırakmaları kötü manzara oluşturdu.
Düşüncesiz bir şekilde etrafa atılan onlarca plastik ambalaj aynı zamanda doğanın zarar görmesine sebebiyet verirken, görenlerin de tepkilerine yol açtı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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