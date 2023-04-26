Eskişehir’de pitbull saldırısına uğrayan Yorki, yaşam mücadelesi veriyor Bir petshopun önünde ağızlığı takılı olmayan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Yorki isimli Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor... Saldırı hakkında konuşan sahibi, “Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil” dedi.

İHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde sahibi tarafından ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, Yorki adındaki Terrier cinsi 13 yaşındaki köpeğe saldırdı.

İki Eylül Caddesi üzerindeki bir petshopun önünde yaşanan saldırı sonrası pitbull cinsi köpeğin ağzından alınan Yorki, ağır yaralandı.

Veteriner kliniğinde operasyon geçiren Terrier cinsi köpeğin kırılan çene kemiği sabitlenirken, vücudundaki açık yaralar dikildi.

"Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı"

Sadece hortum ile beslenebilen ve hayati tehlikesi devam eden Yorki’nin sahibi Mehmet Aksoy yaşanan duruma tepki gösterirken, “Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil.” dedi.

Olayın olduğu esnada dışarıdan bir anda seslerin geldiğini ve çıktıklarında Yorki’yi pitbull cinsi köpeğin ağzından aldıklarını belirten petshop çalışanı Aslı Kayar, şunları söyledi:

"Tamamen bir ihmal..."

Biz kapının önünde dikiliyorduk sonra beyefendi hızlıca içeri girdi ve ‘kuzu etli mama istiyorum’ dedi. Bizim buraya doğru yönelmemizle birlikte dışarıdan insanların sesleri gelmeye başladı. Adam sesleri duyup, kapıya doğru koşunca ben de arkasından koştum. Baktım ki Yorki köpeğin ağzında. Yorki’yi köpeğin ağzından aldım ve o vatandaş kendi köpeğine hiçbir müdahalede bulunmadı. Köpeğine ağızlık takmamış ve benim yatan köpeğimin yanına bağlamış. Tamamen bir ihmal yüzünden benim köpeğim can çekişiyor şu anda.

"Köpeğim saldırgan diyebilirdi"

Köpeğimle beraber içeri girdikten sonra o da köpeğini alıp, kaçmış. Daha sonra geri dönmedi. 'Köpeğiniz nasıl, iyi mi, yapabileceğimiz bir şey var mı?' gibi şeyler söylemedi. Ben hiçbir hayvanseverin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Buraya daha önceden de pitbull ve cane corso gibi cinslerden bir sürü geliyordu. Yorki ile oynuyorlar, bebek gibiler. Sahiplerinin hepsi de tedbirli bir şekilde buraya geliyor. O vatandaş kapının önünde köpeğiyle beraber durup, 'içeride köpeğiniz var mı, varsa tutar mısınız, benim köpeğim saldırgan' diyebilirdi ama bu yaptığı tamamen ihmal.

Ceza istiyor

Yaya yoğunluğunun olduğu caddede pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasına tepki gösteren ve köpeği Yorki için üzgün olduğunu ifade eden Mehmet Aksoy ise şöyle konuştu:

13 yıldır benimle dükkâna gelir, bazen dükkanda kalır. Buradaki tüm sokak hayvanları ile iyi geçinir ve tüm müşterilerimiz Yorki’yi tanır. Bir bakıcı yüzünden bizim köpeğimiz şu an hayvan hastanesinde yatmakta. Tamam yaşlı bir köpek, belki ömrü çok uzun değil ama ben eceliyle olsun isterdim fakat bir bakıcının ihmali yüzünden benim köpeğimin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Sadece onun düzelmesinden başka bir şey düşünmüyorum. Bu olaya sebep olan vatandaşın da bir an önce bulunup, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

"Buradan geçen bir çocuk da olabilirdi"

Burası Hamamyolu Caddesi sonuçta. Gün içerisinde milyon tane insan geçiyor, insanların birbirine çarpacağı kadar kalabalık bir nokta zaten. Buraya geldiğinde köpeğinin olduğunu bile söylese böyle bir olay yaşanmayacaktı muhtemelen. Ben burada değildim, personel arkadaşımız vardı. Eğer köpeğinin olduğunu söyleseydi, kapıda bekleseydi ya da köpeğiyle birlikte içeri girerken köpeğinin agresif olduğunu söyleyip, ‘köpeğinizi tutar mısınız’ diyerek bizi uyarsaydı bunları yaşamazdık. Buradan geçen bir çocuk da olabilirdi. Ben yasaların en ağır şekilde arkadaşı cezalandırmasından yanayım.

"Tasmasız gezdirilmemesi gerekiyor"

Veteriner kliniğinde tedavisi devam eden Terrier cinsi Yorki’nin durumunu anlatan veteriner teknikeri Gamze Çalık şu ifadeleri kullandı: