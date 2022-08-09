Eskişehir'de plastik kağıt toplayan kadının motosikleti çalındı

Eşinden ayrılarak 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Sibel Yılmaz'ın, plastik atık toplamak için yeni aldığı motosikleti çalındı. Genç kadın, "Motosikletimin borcunu daha yeni bitirmiştim" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Sibel Yılmaz, geçimini tek başına sağlıyor.

Yılmaz, sepet takılı motosikleti ile plastik atık toplayarak çalışıyor.

Eşinden ayrılan genç kadın, motosikletinin 1 hafta önce çalındığını belirtti.

Çekçek arabayla plastik topluyor

Bu durumda zor şartlar altında çalışmaya başladığını söyleyen Yılmaz, çaresiz şekilde eskiden yaptığı gibi çekçek araba ile plastik toplamaya başladı.

"Motosikletimin borcunu daha yeni bitirmiştim"

Birkaç ay önce satın aldığı ve taksitle borcunu ödediği motosikletinin çalınmasıyla ailesine bakamayacak duruma geldiğini belirten Sibel Yılmaz, “Çöp toplayabilmek için borçla motor aldım. Plastik toplayarak çocuklarıma bakıyorum, evimi geçindiriyorum. Motosikletimi pazar günü çaldılar. Motosikletimin borcunu daha yeni bitirmiştim. Motosikletim çalınınca elim ayağım bağlandı.” dedi.

İHA'nın aktarımına göre; motosikletinin engelli bir şahsın satın alma teklifinden 3 gün sonra çalındığını iddia eden Yılmaz, mağduriyetini dile getirdi.

"Polise şikayet etmezsem motosikletimi 3 gün sonra getireceğini söylemişti"

Engelli şahsın yeğenleri tarafından motosikletinin çalındığını iddia eden Yılmaz, “Motosikletimi çalan kişilerin bir akrabası olaydan 3 gün önce gelip satın almak istedi. Satmadığımı söyleyince gitti. Motosiklet çalındığında da gelip yeğenlerinin çaldığını söyledi. Polise şikayet etmezsem motosikletimi 3 gün sonra getireceğini söylemişti ama getirmedi. Çocuklarımla birlikte mağdur olduk. Motosikletim olmadığı için çekçek arabayla plastik toplamaya çalışıyorum.” dedi.