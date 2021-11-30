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    Eskişehir’de polis aracı takla attı

    Eeskişehir'de önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan polis aracı takla atarak yan döndü. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 19:52
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    Eskişehir’de polis aracı takla attı

    Kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

    Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Barış A., kullandığı 26 A 8855 plakalı resmi araçla, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

    Polis memurunun kontrolünden çıkan araç, takla atarak yan döndü. Kazada araç sürücüsü Barış A. ile yanındaki polis memuru Murat T., yaralandı.

    YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memurları ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de polis aracı takla attı VİDEO

    Eskişehir’de polis aracı takla attı #1

    Eskişehir’de polis aracı takla attı #2

    Eskişehir’de polis aracı takla attı #3

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