Eskişehir'de polis memurunu darbeden sanığa hapis istemi

Polis memurunu, kaymakamlık binası önünde, elinden aldığı telsizle dakikalarca darbederek ağır yaralayan Kadir Begit’e, savcılık mütalaasında 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru A.Ü., 2019 yılının temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir Begit’i uyardı.

POLİS MEMURUNU DARBETTİ

İkili arasında çıkan tartışmada Begit, polis memuruna saldırdı. Saldırgan, bayılarak yere düşen polis memuru A.Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu.

Sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi N.U. ise müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Begit’i yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Ağır yaralanan polis memuru A.Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

DURUŞMA YAPILDI

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına taraflar avukatları katıldı.

"ELİNDE SİYAH BİR CİSİM VARDI KAFASINA DEFALARCA VURDU"

Olayla ilgili tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tanık komiser yardımcısı S.G.G.’nin ifadesinde, "Bizi özel güvenlik görevlisi olduğunu anladığımız kişi panik halinde karşıladı. İlk gittiğimizde polis üniformalı birinin yerde yattığını, diğer şahsın da üzerinde olduğunu ve elinde bir siyah cisim olduğu halde yerdeki kişiye kafa bölgesine birçok kez vurduğunu gördük. Üzerinden almaya çalıştık. Onu üzerinden aldık, muhtemelen sanık madde etkisi altındaydı. Bizim elimizden kurutup yine yer de yatan kişiye doğru gitmeye çalışıyordu fakat müdahale ettik ancak sürekli elimizden kurtulmaya çalıştı. Yerdeki kişi ambulans gelinceye kadar yerden kımıldayamadı, hareketsiz yatıyordu. Gözleri açıktı, ona beni duyuyor musun? Dedim. Gözlerini kapattı, bir daha açmadı daha sonra ambulans geldi" diye konuştu.

1 YIL 4 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mahkeme savcısı sanık Kadir Begit hakkında açıkladığı mütalaada, sanığın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

TELSİZ SİLAH SAYILDI

Mütalaada, saldırıda kullanılan 'telsiz' silah olarak kabul edildi.

Ayrıca savcı mütalaada, A.Ü.’nün kamu görevlisi olması nedeniyle sanığa verilecek cezanın 1 kat ve yüzde sabit iz bıraktığı gerekçesiyle yarı oranında artırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tarafların mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 27 Ocak 2022 tarihine erteledi.